Сидней, Австралия, 26 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет в Сиднее. Об этом сообщается на странице звукозаписывающей компании Barrel and Squidger Records в социальной сети Twitter.

ReneVenema Музыкант

«С грустью сообщаем о кончине легендарного Алана Ланкастера. Для нас было большой честью работать с Аланом в его последние годы», — сообщили в студии звукозаписи.

Бас-гитарист и певец Алан Ланкастер получил наибольшую известность как один из основателей группы Status Quo, с которой записал 17 студийных альбомов. Четыре из этих альбомов после выхода возглавляли британские чарты.

После распада Status Quo Ланкастер выступал с группой The Bombers. Также музыкант записывал сольные материалы.