В Пермском крае выявили ещё 468 случаев COVID-19
Пермь, 26 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пермском крае 25 сентября выявили 468 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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55 их них находятся в больницах. Ещё 413 лечатся амбулаторно. Среди новых ковид-пациентов значится 69 детей.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 99 646 заразившихся. Вылечились 88 266 человек.