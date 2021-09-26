Пермь, 26 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пермском крае 25 сентября выявили 468 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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55 их них находятся в больницах. Ещё 413 лечатся амбулаторно. Среди новых ковид-пациентов значится 69 детей.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 99 646 заразившихся. Вылечились 88 266 человек.