Ньон, Швейцария, 26 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Матч второго этапа группового этапа Лиги чемпионов между футбольными клубами «Порту» и «Ливерпуль» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уточняется, что помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром будет Владимир Москалев.

Встреча группы B Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем» состоится 28 сентября в Португалии.

Отметим, в первом туре «Ливерпуль» обыграл в домашнем матче команду «Милан» (3:2), а «Порту» на выезде сыграл с ничейным результатом с мадридским «Атлетико» (0:0).