Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уже несколько дней ищут пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следователь

Девочка ушла из дома 23 сентября. С тех пор её местонахождение неизвестно. Поисками занимаются полиция и поисковые отряды.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району города ведёт проверку по факту её исчезновения. Выясняются обстоятельства произошедшего. «По имеющимся данным, девушка выходит на связь, её поиски продолжаются», — сообщает областное управление СКР.