Санкт-Петербург, 26 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Бывший игрок санкт-петербургского футбольного клуба и сборной Белоруссии Сергей Герасимец ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба команды из Санкт — Петербурга.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти бывшего футболиста «Зенита» не уточняются.

Отметим, Сергей Герасимец выступал за «Зенит» с 1997 по 1999 год и вместе с клубом стал победителем Кубка России. Также в разные годы играл за киевское и минское «Динамо», донецкий «Шахтер», израильский клуб «Бней Иегуда», калининградскую «Балтику», литовский «Каунас» и белорусский «Торпедо-МАЗ». По окончании игровой карьеры работал тренером в «Томи», московском «Локомотиве», санкт-петербургском «Динамо» и других командах. Последним местом его работы был любительский футбольный клуб «Ядро» (Санкт-Петербург).