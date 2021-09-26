Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Свердловской области 25 сентября зарегистрировали ещё 38 случаев смерти от COVID-19. Эти данные 26 сентября приводит оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе умерли от этого заболевания уже 6127 пациентов. Состояние 682 госпитализированных является тяжёлым. Из них 319 находятся на аппаратах ИВЛ.

Число граждан в состоянии средней тяжести составляет 4488. Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 136 835 ковид-пациентов. 126 183 из них вылечились.