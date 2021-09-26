Кызыл, 26 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В 2020 году услугами турфирм на территории Тувы воспользовались 844 человека, в том числе 843 гражданина России и один турист из Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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При этом в 2019 году турфирмы республики обслужили почти 2,4 тыс. граждан России и 47 иностранцев.

«В условиях закрытия границ и введения карантинных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, отмечено сокращение как выездного, так и внутреннего туристических потоков», — отметили в службе статистики.

Всего в прошлом году жителям региона реализовано 417 туристских пакетов, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Средняя стоимость их составила 81,7 тыс. рублей по зарубежным странам, 23 тыс. рублей — по территории России.

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