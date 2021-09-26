Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за 25 сентября выявили 521 случай COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние дни отмечен рост числа выявляемых ковид-пациентов. 24 сентября их зафиксировали 518, а 23-го — 510.

В Екатеринбурге обнаружен 181 новый заразившийся. С начала пандемии по всей Свердловской области зафиксировали 136 835 ковид-пациентов. Из них выздоровели 126 183 человека.