Москва, 26 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва в российских кинотеатрах превысили отметку в один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Прокат фильма Вильнёва по мотивам романа Фрэнка Герберта стартовал в России 16 сентября. За десять дней проката фильму удалось собрать 1,025 млрд рублей.

Ранее режиссёр Дени Вильнёв рассказал, что работал над экранизацией «Дюны» в расчёте на выпуск второй части фильма. Компания Warner Bros. примет решение о запуске производства продолжения картины на основании результатов сборов первой части в кинотеатрах и числа просмотров на сервисе HBO Max.

После начала пандемии новой коронавирусной инфекции отметку в 1 млрд рублей по сборам в кинотеатрах России сумели преодолеть несколько картин, включая отечественный проект «Конёк-Горбунок», боевик «Форсаж 9» и мультфильм «Душа». Лидером по сборам в отечественном прокате остаётся фильм «Последний богатырь: Корень зла», собравший более 2 млрд рублей.