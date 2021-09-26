Нижний Новгород, 26 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Нападающий Кирилл Рассказов заключил пробное соглашение с нижегородским хоккейным клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба команды из Нижнего Новгорода.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

При этом 29-летний хоккеист, являющийся двукратным обладателем Кубка Харламова, уже играл в составе «Торпедо» в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.

Также несколько назад череповецкая команда «Северсталь» расторгла контракт с игроком.

Отметим, в трех матчах нового сезона КХЛ Кирилл Рассказов не отличился в составе «Северстали» никакими результативными действиями. В минувшем сезоне нападающий играл за хабаровскую команду «Амур».