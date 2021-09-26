Барнаул, , 11:59 — REGNUM Новость о том, что российский бюджет сможет получить 16 миллиардов рублей в год от привлечения осужденных к труду широко обсуждают в социальных сетях. Любопытно, что многие люди поддерживают данную инициативу. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Заключенные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю это правильно. Какой от них толк если они сидят и питаются за счёт государства. Пускай хотя бы пользу приносят своим трудом», — пишет в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Даниил Старостин.

«Да, это и заключённым выгодно, и государству», — считает Лилия Семенова.

«Принудительно не стоит. Лучше создайте условия для них. Тогда они будут не против «зарабатывать». Принудиловка приведёт к халатности, как вследствие — не качественно выполненная работа», — считает Анатолий Тюрганов.

«Может их ещё на море возить раз в год? Ну чтобы они полноценно отдыхали, а потом с новыми силами выходили на работу?» — иронизирует Юлия Митяшова.

«Будут плохо работать — отправится обратно гнить рядом с парашей. Мотивация действенная», — заметил Евгений Баранчугов.

«Не против труда заключённых. На них и нужно зарабатывать. И труд честный и добросовестный может перевоспитать несколько человек. Почему бы и нет?» — задается вопросом Дмитрий Ершов.

«История идёт по спирали. Проходили все это уже», — замечает Михаил Юрьевич.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что что доходы от привлечения осужденных к оплачиваемой работе оцениваются в 15,2 миллиарда рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 миллиарда в 2022 году, 15,9 миллиарда в 2023 году и 16,2 млрд рублей в 2024 году, содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы, которую цитирует ТАСС.

Также известно, что до конца 2021 года ФСИН планирует создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных на принудительные работы.