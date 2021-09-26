Барнаул, 26 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Новость о том, что российский бюджет сможет получить 16 миллиардов рублей в год от привлечения осужденных к труду широко обсуждают в социальных сетях. Любопытно, что многие люди поддерживают данную инициативу. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заключенные

«Я считаю это правильно. Какой от них толк если они сидят и питаются за счёт государства. Пускай хотя бы пользу приносят своим трудом», — пишет в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Даниил Старостин.

«Да, это и заключённым выгодно, и государству», — считает Лилия Семенова.

«Принудительно не стоит. Лучше создайте условия для них. Тогда они будут не против «зарабатывать». Принудиловка приведёт к халатности, как вследствие — не качественно выполненная работа», — считает Анатолий Тюрганов.

«Может их ещё на море возить раз в год? Ну чтобы они полноценно отдыхали, а потом с новыми силами выходили на работу?» — иронизирует Юлия Митяшова.

«Будут плохо работать — отправится обратно гнить рядом с парашей. Мотивация действенная», — заметил Евгений Баранчугов.

«Не против труда заключённых. На них и нужно зарабатывать. И труд честный и добросовестный может перевоспитать несколько человек. Почему бы и нет?» — задается вопросом Дмитрий Ершов.

«История идёт по спирали. Проходили все это уже», — замечает Михаил Юрьевич.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что что доходы от привлечения осужденных к оплачиваемой работе оцениваются в 15,2 миллиарда рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 миллиарда в 2022 году, 15,9 миллиарда в 2023 году и 16,2 млрд рублей в 2024 году, содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы, которую цитирует ТАСС.

Также известно, что до конца 2021 года ФСИН планирует создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных на принудительные работы.