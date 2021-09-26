Томск, 26 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 43 285. Выздоровели за сутки 61 пациент, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 36 353 человека.

Скончались за сутки двое пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда, по состоянию на 26 сентября, составила почти 76%.