Калуга, 26 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 сентября. Днём ранее, 25 сентября, в регионе было зарегистрировано 120 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 706 человек, 45 079 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 693 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.