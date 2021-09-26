Оттава, 26 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выменял у команды «Сент-Луис Блюз» 26-летнего форварда Зака Сэнфорда. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба канадской команды.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Уточняется, что в результате «блюзмены» получили 23-летнего нападающего «Сенаторз» Логана Брауна, а также условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2022 году

Последнее условие будет считаться выполненным в случае, если Браун примет участие в составе «Сент-Луис» не менее чем в 30 матчах регулярного сезона НХЛ 2021/2022.

Отметим, в минувшем сезоне Зак Сэнфорд сыграл в составе «блюзменов» в 52 матчах и смог набрать в них 16 (десять шайб + шесть голевых пасов) очков.