Абакан, 26 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от COVID-19 50 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Диагноз подтвердился у жителей городов Абакан, Черногорск, Саяногорск, а также Усть-Абаканского, Орджоникидзевского, Алтайского и других районов. Большинство пациентов были обследованы после появления симптомов ОРВИ и заболевания внебольничой пневмонией.

«35 случаев — семейные контакты, еще 9 — служебные; 5 фактов заражения зарегистрирован при плановом мониторинге; 4 — при самостоятельном обследовании; 3 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 776. Коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю составил 1,1.