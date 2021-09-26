Якутск, 26 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Российский спутниковый оператор «Космическая связь» и провайдер Hunter Communications запустили в Якутии систему оповещения о сейсмической активности с использованием спутниковой связи. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

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Северо-восточная и южная часть Якутии являются одними из самых сейсмически опасных регионов в России. Каждый год в этих местах фиксируются сотни землетрясений до 9−10 баллов по 12-ти балльной шкале MSK-64.

Для мониторинга сейсмический активности в ряде районов Якутии были установлены высокоточные сейсмометры. Датчики фиксируют активность земной коры и передают данные в режиме реально времени с помощью спутника связи «Экспресс-АМ5».

Президента Hunter Communications Брент Перротт рассказал, что в 2021 году использование аналогичной системы помогло властям Венесуэлы своевременно организовать эвакуацию жителей при фиксировании сейсмической активности на близлежащих островах Сент-Винсент.