Курган, 26 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Курганской области к 26 сентября выявили уже 30 005 случаев COVID-19. Эти сведения сообщает оперштаб.

Сdc.gov Коронавирус

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За последние сутки в регионе зарегистрировали 123 носителя коронавируса. Из них 46 в Кургане.

Выздоровели ещё 72 пациента. С начала пандемии их стало уже 29 678. На сайте стопкоронавирус. рф пока содержится информация о 695 скончавшихся в регионе от ковида.