Богучанский район, Красноярский край, 26 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В труднодоступных населённых пунктах на севере Красноярского края досрочно стартовала перепись населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, переписчики задействовали вертолёты и плавательные средства.

Правительство Красноярского края Перепись населения в Красноярском крае

В частности, они побывали в деревне староверов Прилуки Богучанского района. По словам местного уполномоченного по вопросам переписи Натальи Ждановской, местные жители занимаются добычей пушнины и заготовкой древесины.

«Жители приняли активное участие в переписи населения, рассказывали о своем быте — что выращивают в огороде, как рыбачат и охотятся, как переносят гнус, холод и удаленность от цивилизации. Люди сохранили свою веру и самобытность, при этом не чувствуют себя оторванными от мира», — отметила она.

Выяснилось, что со времён переписи 2010 года население села выросло с 51 до 63 человек в 2021 году.

Добавим, что всего в регионе к отдалённым и труднодоступным относятся 96 поселений в восьми районах.