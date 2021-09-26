Сент-Луис, США, 26 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Генеральный менеджер хоккейного клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг продлил контракт с командой. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба команды из Сент-Луиса.

(сс) Sarah Connors Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз»

Уточняется, что с 56-летним специалистом, пришедшим в клуб в 2008 году, заключен контракт сроком на пять лет.

«Всё начинается и заканчивается с игроков. Нам посчастливилось иметь здесь много замечательных профессионалов, которые гордятся тем, что защищают цвета нашей команды. У нас были отличные тренеры, отличный обслуживающий персонал. Это организация, которая спокойно занимается своим делом из года в год, упорно работая над тем, чтобы выпускать на лёд хоккеистов, которыми болельщики будут гордиться. Мы делали это на протяжении последнего десятилетия и будем стараться продолжать делать это и дальше», — заявил по этому поводу Армстронг, слова которого приводит пресс-служба.

Отметим, под руководством Дага Армстронга «блюзмены» в девяти из десяти последних сезонов вышли в плей-офф НХЛ, три раза побеждали в своем дивизионе и выиграли первый в своей истории Кубок Стэнли.