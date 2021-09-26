Чита, 26 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Спортсмены Галсан Базаржапов из Забайкальского края и Елена Осипова из Ростовской области стали серебряными призёрами чемпионата мира в командных соревнованиях среди смешанных пар по стрельбе из лука. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрельба из лука

В золотом финале уступили титулованным лучникам из Южной Кореи 0−6.

«Да, на сегодняшний день Южная Корея пока сильнее. Весь мир мечтает их обыграть, иногда получается, но очень часто — нет. Ан Сан трёхкратная Олимпийская чемпионка Токио, и теперь двукратная чемпионка мира, Ким Вуджин Олимпийский чемпион Токио, в Янктоне также стал двукратным чемпионом мира. Вот с такими приходится бороться нашим лучникам», — рассказал главный тренер спортивной сборной команды Забайкальского края по стрельбе из лука, заслуженный тренер Российской Федерации Балта Цынгуев.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по стрельбе из лука проходил с 21 по 26 сентября в городе Янктон штата Южная Дакота, США.