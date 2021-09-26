Москва, 26 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Все российские суперкомпьютерные центры будут объединены в общую сеть до конца 2021 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служб Минобрнауки России.

СКИФ Cyberia. Российский суперкомпьютер, созданный в 2007 году специалистами российской компании «Т-Платформы»

Чернышенко сделал соответствующее заявление в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), Межведомственным суперкомпьютерным центром (МСЦ) РАН и Объединенным институтом ядерных исследований. Подписанное соглашение предусматривает объединение суперкомпьютерных центров этих организаций в рамках проекта Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС).

Заместитель председателя правительства отметил, что расширение охвата сети НИКС провидится по поручению президента России. Планируется, что до конца текущего года к сети будут подключены все суперкомпьютерные центры страны и до 40% от всех российских организаций высшего образования и науки. К 2024 году сеть должна охватить все отечественные научные организации.

Национальная исследовательская компьютерная сеть России была создана в соответствии с решением Минобрнауки России в 2019 году. Число пользователей НИКС уже превышает три миллиона человек, что делает её одной из крупнейших научно-образовательных сетей мира.