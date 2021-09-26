Пермь, 26 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Перми утром 26 сентября силовики оцепили здание автовокзала. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания Properm.ru, поводом стало сообщение о якобы находящемся там взрывном устройстве. Несколько автобусных рейсов пришлось задержать. Стражи порядка осмотрели территорию, но ничего подозрительного не нашли.

Подозреваемый в ложном сообщении о минировании задержан и даёт показания. Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за подозрительного предмета у одного из пассажиров эвакуировали пассажиров и сотрудников местного аэропорта.