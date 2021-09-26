Барселона, Испания, 26 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова, Испания) «Лас-Пальмас» Альберто Молейро может во время ближайшего трансферного окна перейти в высший дивизион чемпионата Испании. Об этом 26 сентября сообщает Sport.es.

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По информации источника, 17-летним футболистом интересуется команда «Барселона», скауты которой просматривали игрока в последних матчах «Лас-Пальмас».

Отметим, по итогам пяти туров чемпионата Испании «Барселона» набрала девять очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре каталонский клуб 26 сентября сыграет с командой из Валенсии «Леванте».