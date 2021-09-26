Муйский район, Бурятия, 26 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии в ходе поисковых работ найдено тело человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, личность мужчины и причина смерти неизвестны.

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Поиски были организованы после исчезновения мужчины в тайге в районе рек Королон и Витим.

«Спасателями БРПСС и БПСО МЧС России было обследовано 5 км береговой линии р. Королон. Обнаружено тело мужчины», — отметили в ведомстве.

Сегодня, 26 сентября спасатели планируют эвакуировать труп. В настоящее время они готовят место для посадки вертолёта.