Бостон, США, 26 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно победил представителя Канады Дениса Шаповалова на командном турнире Кубок Лэйвера, который проходит в Бостоне. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Российский спортсмен, играющий за сборную Европы, одержал верх над канадцем, представляющем сборную мира, в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Соперники провели на корте 1 час 16 минут. За этот временной отрезок Медведев, являющийся второй ракеткой мира, четыре раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 8 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за это же время допустил две двойные ошибки.

Отметим, по итогам матча счет сборная Европы ведет со счетом 11:1, Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября.