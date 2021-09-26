Берлин, , 10:40 — REGNUM В Федеративной Республике Германия сегодня, 26 сентября, начались очередные выборы в бундестаг. Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 по местному времени (9:00 по московскому времени).

По данным германского Федерального статистического ведомства, правом голоса в стране обладают примерно 60,4 млн граждан. В Германии используется смешанная избирательная система, которая сочетает мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов бундестага избираются в 299 избирательных округах путем прямого голосования, вторая половина — по партийным спискам. Соответственно, каждый избиратель голосует дважды — за кандидата в своем одномандатном округе и за тот или иной партийный список.

В нынешних очередных парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента объединения двух Германий — своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов — 6 211, в том числе 2 024 женщины.