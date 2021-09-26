Вашингтон, 26 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Документальный фильм об истории одного из крупнейших издательств комиксов DC Comics выйдет на видеостриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

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Трёхсерийный фильм про издательство снимет режиссёр Лесли Айверкс, известная по номинированным на премии «Оскар» и «Эмми» документальным фильмам «Переработанная жизнь» и «История Pixar». В роли продюсера выступит Грег Берланти.

«Издательство DC имеет богатую 80-летнюю историю, которая началась с зарождения жанра и появления первого супергероя — Супермена — в 1938 году, а позже выросла во вселенную с фильмами, телесериалами, мультфильмами, играми и комиксами. Мы рады погрузиться в эту историю и рассказать её нашим фанатам», — отметил главный креативный директор DC Джим Ли.

Издательство DC Comics было создано в США в 1934 году. В 1969 году оно было выкуплено киноконцерном Warner Bros.