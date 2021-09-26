Молчановский район, Томская область, 26 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Молчановском районе Томской области вынесен приговор за незаконную добычу стерляди. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался 44-летний ранее судимый местный житель.

Википедия Стерлядь

По данным обвинения, в июле 2021 года сельчанин с использование запрещённой снасти «самолов» выловил из Оби три стерляди. Материальный ущерб в результате действий мужчины оценили в 13,7 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно.

«Учитывая положительную характеристику личности виновного, полное возмещение ущерба, государственный обвинитель ориентировала суд на определение наказания в виде лишения свободы условно», — отметили в ведомстве.