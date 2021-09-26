Торонто, Канада, 26 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл команду «а Сенаторз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В отсоаве победителей заброшенными шайбами отличились Джейк Маззин (11-я минута), Джон Таварес (22-я, в большинстве), Майкл Бантинг (28-я) и Кёртис Гэбриэл (56-я).

Автором единственной забитой шайбы «Оттавы» стал Тайлер Тоффоли, забивший «гол престижа» на 58-й минуте встречи.

Российский форвард «Оттавы» Александр Романов отметился в матче по одной результативной передаче, российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отличился в игре результативными действиями.

Отметим, новый сезон в НХЛ начнется 13 октября.