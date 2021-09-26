Чита, 26 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 368, причём 189 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 59 437 пациентов (+51 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1397 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 108 находятся в тяжёлом состоянии (+8 за сутки), 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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