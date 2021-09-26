Сент-Луис, США, 26 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Миннесота Уайлд» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Игра прошла на домашнем льду «блюзменов» и закончилась в их пользу со счетом 6:2.

У «Сент-Луиса» шайбами отметили Брэндон Саад (17-я минута), оформивший в матче хет-трик Джеймс Нил (23-я, 46-я и 60-я), также отметившийся голевым пасом российский форвард клуба Иван Барбашев (46-я) и чешский нападающий Михаэл Фролик (60-я),

В составе «Миннесоты» дубль себе в актив записал Адам Бекман (31-я и 45-я).

Еще два российских форварда «блюзменов» Владимир Тарасенко и Клим Костин также записали на свой счет в матче по одной результативной передаче.

Отметим, новый сезон в НХЛ начнется 13 октября.