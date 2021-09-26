Берлин, 26 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Время ожидания некоторых моделей автомобилей Mercedes-Benz после заказа клиентами достигло одного года из-за дефицита электронных компонентов, заявил генеральный директор концерна Daimler AG Ола Каллениус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Глава Daimler рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания из-за нехватки электронных микросхем. Каллениус отметил, что сбои в поставках привели к перебоям в производстве и срывам ранее утверждённых графиков.

«Время ожидания некоторых моделей значительно больше, чем хотелось бы. В некоторых случаях оно может превысить один год», — подчеркнул Каллениус.

Он добавил, что в электронной промышленности сохраняются структурные проблемы, которые усугубляются вызванными пандемией ограничениями. Поэтому в Daimler не ждут нормализации цепочки поставок микросхем для автопрома ранее 2023 года.