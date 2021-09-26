Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM Власти Мали были вынуждены искать замену французам, которые решили завершить антитеррорестическую операцию «Бархан» и вывести свои войска из страны. Об этом заявил новый премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга.

«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции «Бархан», ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — заявил Шогель Кокалла Майга, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Политик подчеркнул, что властям Мали нужно «заполнить пробел», который возникает в связи с решением Франции завершить операцию «Бархан» и вывести свои войска из страны.

Именно поэтому власти Мали решили обратиться к российской ЧВК. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что это исключительно решение властей Мали и российские власти к этому процессу не имеют никакого отношения.

Однако глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что если власти Мали начнут сотрудничать с российскими ЧВК, то это может «серьезно повлиять» на отношения Мали с Евросоюзом. А глава МИД Фрнции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил главе МИД РФ Сергею Лаврову последствияями, если российские ЧВК влезут в Мали.