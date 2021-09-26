Парадайс, США, 26 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Кёртис Блэйдс победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 266, проходившем в Парадайсе. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 30−27, 30−27, 30−27 отдали победу спортсмену из США.

Отметим, для 30-летнего Кёртиса Блэйдса эта победа стала 15-я (10 — досрочно) при трех поражениях и одном поединке признанном несостоявшимся. Для 33-летнего Жаирзиньо Розенстрайка это поражение оказалось третьим при 12 (11 — досрочно) победах.