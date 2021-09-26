Тюмень, 26 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Тюмени 53-летний гражданин отдал мошенникам более 250 тыс. рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из службы безопасности некого банка. По уже старой схеме его ввели в заблуждение и выманили деньги.

Сейчас по факту мошенничества расследуется уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан сохранять бдительность и напоминают, что настоящие сотрудники банка не будут просить переводить деньги на незнакомые счета.