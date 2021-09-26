Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Лучшим фильмом 32-го фестиваля «Кинотавр» по мнению зрителей стала драма «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Об этом сообщает портал «КиноПоиск».

Tobias Wrzal Кино

Награда победителям зрительского голосования была вручена на закрытии фестиваля. Фильм Меркуловой и Чупова получил среднюю оценку от зрителей 8,7 балла из 10, что стало лучшим результатом среди всех фильмов основной программы фестиваля.

В тройку лидеров зрительского голосования также вошли картины «Нууча» режиссёра Владимира Мункуева (7,9 балла) и «Подельники» Евгения Григорьева (7,8 балла). Замкнули пятёрку работы «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и «Общага» Романа Васьянова с результатами 7,4 балла и 7,1 балла соответственно.

Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября. Главный приз фестиваля получил фильм «Море волнуется раз» режиссёра Николая Хомерики.