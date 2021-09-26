Парадайс, США, 26 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко, являющаяся чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе, досрочно победила представительницу США Лорен Мёрфи на турнире UFC 266, проходившем в Парадайсе. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mma-1.ru Валентина Шевченко

На четвертой минуте четвертого раунда Шевченко отправила американку в нокаут и этим защитила свой чемпионский пояс.

Отметим, это 21-я (15 — досрочно) победа для 33-летней Валентины Шевченко и шестая подряд удачная защита ею своего титула при трех поражениях. Для 38-летней Лорен Мёрфи это поражение стало шестым при 15 (девять — досрочно) победах.