Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали не смогли справиться с террорестической угрозой и обратились к российским частным компаниям. Об этом Лавров заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«Они (власти Мали — ИА REGNUM) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил что у французских военных в Мали ничего не получилось и террористы по-прежнему «правят бал» в этой африканской стране. После фиаско французов власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом, как недостаточные и самостоятельно приняли решение обратиться к российской частной военной компании.

Власти Мали имели на это законные основания и это полностью их дело. Российское правительство не имеет к этому никакого отношения.