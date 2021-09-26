Иркутск, 26 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 26 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4889 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 107 937 человек (+373 за сутки). Госпитализированы 2065 (+94 за сутки).

Выздоровели 97 316 пациентов (+315 за сутки).

Ещё 438 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19