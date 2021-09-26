Екатеринбург, 26 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Пермь произошло массовое ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась вечером 25 сентября на 326-м километре дороги. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Lifan и Nissan. Последний в свою очередь отбросило на автобус, в котором ехали 24 человека.

Четыре человека были доставлены в больницу. Среди находившихся в автобусе пострадавших нет.