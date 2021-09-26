Парадайс, США, 26 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде победила досрочно представительницу США Синтию Кальвильо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 266, проходившем в Парадайсе. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

За несколько секунд до окончания первого раунда Андраде одержала верх над своей соперницей техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 22-й (16 — досрочно) для 30-летней Джессики Андраде при девяти поражениях. Для 34-летней Синтии Кальвильо это поражение стало третьим при девяти победах (пять — досрочно) и одной ничьей.