Кемерово, 26 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает 1304 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней14-дневной изоляции находится 9625 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 56 227 случаев заражения коронавирусом, 53 649 человек выздоровели, 1274 пациента скончались.