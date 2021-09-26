Челябинск, 26 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Челябинской области 25 сентября обнаружили ещё 374 носителя коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

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За весь период пандемии в регионе выявили уже 96 017 заразившихся. Вылечились 81 766 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 9645 человек. За последние сутки от COVID-19 зафиксировали ещё 22 смертельных исхода.