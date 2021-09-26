Барнаул, 26 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 26 сентября прививки от коронавируса получили 682 842 человека из более двух миллионов жителей (+2279 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Из общего числа привитых 40 066 жителей региона получили первую прививку (—485 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 638 454 человека (+2 582 человек полностью привиты: получили две прививки или однократно Спутник Лайт).

Также известно о 4322 ревакцинированных (+182 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции. Напомним, за последние несколько дней в статистике по первично и полностью вакцинированных жителей Алтайского края произошли необъяснимо существенные изменения.

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