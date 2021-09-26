Лондон, 26 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Апелляционный суд Великобритании постановил, что системы искусственного интеллекта не могут юридически считаться авторами изобретений. Об этом сообщает BBC.

(сс) CWitte Искусственный интелект

В 2018 году создатель системы искусственного интеллекта Dabus Стивен Талер подал в британское ведомство по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию двух изобретений: нового типа контейнера для пищевых продуктов и проблескового маячка. Особенностью заявки стало то, что в качестве автора изобретения Талер указал систему Dabus.

Патентное ведомство отказалось регистрировать это изобретение, так как по местным законам автором патента может быть только человек. В ответ Талер начал судебную тяжбу. По итогам трёхлетнего разбирательства апелляционный суд Великобритании подтвердил правомочность в отказе регистрации таких патентов.

Ранее Талер подал аналогичные заявки на регистрацию изобретений с авторством системы искусственного интеллекта ещё в нескольких странах. Ему удалось получить соответствующие патенты в Австралии и ЮАР, однако в США также решили, что автором изобретения может считаться только человек.