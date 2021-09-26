Барнаул, 26 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5338 человек, причём 21 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 516 (+11 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменяли). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 200 человек, +37 за сутки) и ОРВИ (50 792 человека, +204 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 586 детей (+20 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (76 672 человека, +249 за сутки) новый вирус победили 59 096 человек (+98 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5315 (-2187 за сутки).

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