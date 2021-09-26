26 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Пока остается открытым вопрос о том, как и при каких условиях Минская группы ОБСЕ возобновила свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Ясно то, что встреча и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США стали возможными только потому, что стороны согласились в необходимости возобновления деятельности МГ ОБСЕ в ее прежнем формате. Процесс нормализации между двумя странами после второй карабахской войны начинает приобретать практические очертания.

Станислав Тарасов, , 10:58 — REGNUM



Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по карабахскому урегулированию. Они сообщили, что на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Сопредседатели группы сначала встретились с министрами иностранных дел по отдельности, а затем провели совместную встречу с ними. В переговорах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Также прошли встречи с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, которых проинформировали об усилиях, предпринятых за последний год, а также о последних событиях в регионе.

Комментируя переговоры, в министерствах иностранных дел Азербайджана и Армении обратили внимание на то, что главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между двумя странами с учетом новых реалий. «Сопредседатели приветствуют первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе», — обращают внимание уже посредники. Также отмечается, что МГ ОБСЕ предложила «конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможные последующие шаги». Но какие именно?

Пока остается открытым вопрос о том, как и при каких условиях Минская группа возобновила свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Ясно то, что встреча и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении не состоялись бы, если бы стороны не согласились в необходимости возобновления деятельности МГ ОБСЕ в ее прежнем формате. Это явно демонстрирует то, что процесс нормализации между двумя странами после второй карабахской войны начинает приобретать практические очертания. Очевидно, что международные посредники призывают стороны конфликта снять все ограничения на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, а также выполнять обязательства, взятые на себя в соответствии с декларацией о прекращении огня от 9 ноября. Непонятно, остаются ли в силе прежние условия урегулирования конфликта или предложено что-то новое и обозначен конкретный переговорный потенциал.

В частности, речь наверняка идет о начале переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Активизации МГ ОБСЕ может быть связана с определенными закулисными процессами, связанными с усилиями со стороны внешних игроков, в первую очередь стран — сопредседателей Минской группы. По итогам второй карабахской войны на первый план выдвинулась Россия. Именно Москва сыграла решающую роль в прекращении огня. И именно в российской столице в январе 2021 года был обозначен план восстановления экономики и инфраструктуры конфликтного региона. В то же время Россия никогда не дезавуировала работу МГ ОБСЕ, считая, что она должна продолжать свою работу по урегулированию конфликта, заниматься проблемами беженцев, миротворческой миссией и разблокированием всех экономических и транспортных связей региона. В этом смысле Москва проводила политику балансирования, а ее позиция оказывается солидарной с позицией Франции и США, считающих, что «карабахский конфликт не урегулирован, и эта нормализация возможна только после окончательного определения статуса Нагорного Карабаха».

Гуманитарная помощь для Нагорного Карабаха. Mchs.gov.ru

Ереван солидарен с таким подходом. Баку выступал против. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что «карабахский конфликт больше не существует», значит отпадает надобность в деятельности Минской группы. Но сам факт того, что под эгидой МГ ОБСЕ состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении свидетельствует об изменениях в позиции Баку, появлении какого-то компромиссного решения, устраивающего и Армению. В противном случае переговоры бы не состоялись, как и возобновление деятельности Минской группы. Причем этот процесс приобретает определенную самоценность, свидетельствующую о нежелании Баку действовать в отношении Вашингтона и Парижа по конфронтационному сценарию.

Тем более что в МГ ОБСЕ не произошло раскола и страны-сопредседатели продолжают в своем формате обсуждать «развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха в рамках координации своих действий». Поэтому складывается ощущение того, что новые условия Минской группы по урегулированию конфликта носят пакетный характер: статус российских миротворцев в Нагорном Карабахе и, возможно, промежуточный статус Степанакерта, плюс соглашение между Баку и Ереваном о прекращении состояния войны, создание коммуникационных коридоров, включая между Азербайджаном и Нахичеванью через армянскую территорию.

Не случайно премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в видеоформате на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Еревана «к конструктивному диалогу, который позволил бы установить в регионе долгосрочный и длительный мир». Он также определил «важность открытия региональных путей коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года». Для этого необходимо начать так называемые субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху с выходом на всеобъемлющее мирное урегулирование проблемы.

Главы МИД Азербайджана и Армении начали этот процесс, хотя пока сложно говорить о том, насколько эффективным может оказаться новый переговорный раунд в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. Обозначены только реальные основания для сдержанного оптимизма.