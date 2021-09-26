Парадайс, США, 26 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили одержал досрочно верх над Марлоном Мораесом из Бразилии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 266, проходившем в Парадайсе. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

На пятой минуте второго раунда Двалишвили провел своем оппоненту точный левый боковой удар рукой, чем потряс Мораеса и после серии ударов руками снова точно пробил ему левой рукой, после чего бразилец отправился на пол октагона, где грузинский спортсмен произвел его добивание.

Отметим, эта победа стала 12-й (4 — досрочно) в активе 30-летнего Мераба Двалишвили при четырех поражениях. Для 33-летнего Марлона Мораеса это поражение стало девятым при 26 (16 — досрочно) победах.