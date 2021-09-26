26 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter план по устранению дефицита водителей грузовых автомобилей путем введения визовой программы для граждан Европейского союза. Правительство надеется, что европейцы, которых оно выгнало, вернутся в Британию, но верят ли британцы?

Джейн Спай, , 10:26 — REGNUM Правительство Великобритании разрабатывает новую визовую схему для работников из Европейского союза. Известно, что схема будет рассчитана на три месяца и пять тысяч временных виз. Как сообщает ВВС, более понятных правил стоит ожидать в воскресенье, 26 сентября. Таким образом власти надеются восполнить дефицит водителей грузовых автомобилей, который приводит к ещё большим проблемам в стране. Например, сейчас по всей стране закрываются заправки и поднимается цена на топливо, тем не менее правительство отрицает происходящее.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментариях поинтересовались, зачем Британии просить помощи у европейских рабочих, если можно попросить свою же армию.

«Вовлеките армию для помощи, я уверен, если бы такое происходило в другой стране, наше правительство бы отправило туда армию, чтобы помочь», — написал @Markwar85581357.

Часть пользователей уверена, что дефицит новая схема не поможет восполнить, потому что зарплаты и условия останутся старыми и неприемлемыми.

«Зарплаты повыше и условия получше помогут воодушевить людей, чтобы они пошли работать. Это должны исправить работодатели, а не правительство. В Европе тоже дефицит водителей, так что новая британская виза вряд ли поможет», — прокомментировала @LucyHarrison62.

«Это не решает проблему. Это наклеивание пластыря. У нас есть люди, которые квалифицированы быть водителями и которые не соглашаются работать в Великобритании из-за условий и оплаты. Давайте исправим причину проблемы. Всё то же самое происходит и с другими профессиями, где безработные не хотят работать», — считает @MumTo3Gr8Kids.

Брексит (сс) Elionas2

Ряд пользователей обрадовался решению правительства, они считают, что таким образом сторонники Brexit наконец признали свою неправоту.

«Перевожу со свиного на английский: правительство заявило, что Brexit был неправильным решением, не говоря этого. Хотя все, кто не слушал предупреждения на протяжении пяти лет, продолжат преданно игнорировать реальность», — написал @axjslack.

Некоторые комментаторы уверены, что европейцы не поедут работать в Великобританию, потому что страна и общество испортилась после выхода из ЕС.

«Это предполагает, что европейские водители реально захотят ехать в страну, в которую мы превратились?» — поинтересовался @MarkHoldstock.

«Зачем польскому водителю приезжать сюда? Заполнять заявление на визу, работать в отвратительных условиях, унижаться перед расистами, чтобы через несколько месяцев тебя просто выкинули? Если им нужны нормальные деньги, они поедут в Германию», — рассказал @thegordonkerr.

Водитель автомобиля Skullman

Комментаторы интересуются, как схема поможет заполнению рабочих мест, если, по мнению сторонников Brexitа, дефицит водителей — во всем мире.

«Мы выдаем визы, чтобы бороться с проблемой нехватки водителей из ЕС, которая вызвана ограничением передвижения, но оно произошло не из-за Brexit. Если водителей не хватает во всем мире, как заявляют Brexiteры, как это поможет?» — спросил @angiemythen.

Некоторые пользователи считают, что исток проблемы кроется не в условиях и зарплате и не в ограничении движения между Британией и ЕС, а в изменении отношения к такого рода профессиям.

«У нас около 1,6 млн безработных и примерно такое количество свободных мест. Нам нужно выяснить, почему безработные не рассматривают эти вакансии, несмотря на повышение заработной платы, это проблема в отношении. В любом случае работа — это работа, она лучше, чем получение пособия по безработице», — прокомментировала @TrishMacf.

В комментариях предположили, что водители не вернутся в Великобританию до тех пор, пока правительство не встанет перед ними на колени и не будет умолять вернуться.

«Пишите правильно, мы отправили обратно людей, которые заполняли места. Пока наши головы не будут отваливаться, никто не признает, что вся идея с Вrexitом была ложью», — написал @jayoluf.

«Давайте уточним. Правительство организует работы по выдаче временных виз и надеется, что все те водители, которым они сказали не приезжать, прибегут на помощь? Это единственная страна в истории, которая голосовала за то, чтобы сделать себе хуже», — считает @chrisbraith85.